Десять причин переехать жить в Москву

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Десять причин переехать жить в МосквуМосква - столица России и самый большой город страны, в нем проживает около 13 миллионов человек, согласно официальной переписи. (комментариев: 5)
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Интернет-презентации компаний Москвы
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