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Москва. ПУБЛИКАЦИЯ ДНЯ

Десять причин переехать жить в Москву

Москва - столица России и самый большой город страны, в нем проживает около 13 миллионов человек, согласно официальной переписи. (комментариев: 5)

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﻿Квартиры - продажа (482)

2-комнатная квартира, 82/60 кв.м. по Продам 2-х комн. квартиру по ул. Парусна [20.11]
2-комнатная квартира, 82/60 кв.м. по Продам 2-х комн. квартиру по ул. Парусна [20.11]
комната, 15/13 кв.м. по Онежская ул. [31.01]
Квартиры - сдам в аренду (1160)
комната, 25/15 кв.м. по Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярце [01.12]
2-комнатная квартира, 90/80 кв.м. по Можно легко заработать [18.12]
комната, 50/20 кв.м. по Селезнева [07.12]
Коммерческая - продажа (102)
Торговая площадь, 200 кв.м. по г. Москва [22.10]
Офис, 3000 кв.м. по Пресненская наб [09.10]
Офис, 1200 кв.м. по Пресненская наб [09.10]
Коммерческая - сдам в аренду (166)
Торговая площадь, 3 кв.м. по Семёновская площадь [26.09]
Не указано, 300 кв.м. по Хлебозаводская улица [06.06]
Офис, 25 кв.м. по Строительный проезд [28.02]
Новостройки Москва (5), Фотокаталог (5)
Микрорайон Спасский Мост
Адрес: Красногорск, мкр. Спасский Мост
Компания: Est-a-Tet
Микрорайон «Новое Измайлово»
Адрес: Новое Измайлово
Компания: ФСК «Лидер»
ЖК «Академик-2»
Адрес: Мытищи, мкр.36, пр.пр. 5245, д. 59
Компания: НДВ Недвижимость
ЖК Квартал Триумфальный
Адрес: Москва., Славянский б-р., ЖК Квартал Триумфальный
Компания: Инком-Недвижимость
ЖК "Виноградный"
Адрес: ЖК "Виноградный", Измайловский проезд, вл. 1, корп. 3 м. Измайловская, 15 минут пешком.
Компания: МИЭЛЬ-Новостройки

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Олимпиада-2014. Спасибо, что не в Москве!

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