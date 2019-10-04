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Семья, отношения / Посоветуйте как влюбить в себя парня?
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Mashkaaa
Регистрация: 04.10.19
Сообщений: 48
Пол: Женский
авторство от 18.04.2218:36
Привет, всем! Понравился один молодой человек, но не могу никак его склеить... Буду признательна если поделитесь опытом как влюбить в себя парня психологические приемы любого вида пригодятся.

Например: чем заинтересовать в переписке, и общие подсказки как себя вести, чтобы обратить на себя внимание мужчины!


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