Главная • Новости • Погода • Каталог • Справка • Афиша • Работа • Недвижимость • Авто • Объявления • Форум • Юмор • Реклама
|
|
Mashkaaa
Регистрация: 04.10.19
Сообщений: 48
Пол: Женский
|
|
авторство от 18.04.2218:36
|Привет, всем! Понравился один молодой человек, но не могу никак его склеить... Буду признательна если поделитесь опытом как влюбить в себя парня психологические приемы любого вида пригодятся.
Например: чем заинтересовать в переписке, и общие подсказки как себя вести, чтобы обратить на себя внимание мужчины!
----------------------
Блог о работе okoloraboty.work
|
|
|
1
Быстрый переход:
|Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать на сообщения