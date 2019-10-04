Помогите советом срочно нужна ваша помощь! Поехала месяц назад работать во Францию, по объявлению Изначально обещали невероятные условия сотрудничества, но когда прилетела оказалось это всё обман! Поэтому ищу сейчас новое надёжное место где можно быстро заработать много денег русской без знания языка по туристической визе на 2 недели. Интересует исключительно работа в Париже именно, желательно поближе к центру недалеко от метро. Буду благодарна до конца жизни!
Недавно сама ездила туда, проверила на себе к сожалению это уже не актуальная информация и устаревшие вакансии которые предлагают сомнительные фирму по трудоустройству за рубежом.
Но могу поделиться с Вами потрясающим сайтом у которого есть отдельный раздел где предлагается https://escorts.works/evropa/france/ высокооплачиваемая работа для девушек в Париже из Украины и России от 18 лет.
Главное преимущество которое мне больше нигде не встречалось, в том что там смогут устроится даже без опыта работы, без образования и знание иностранных языков не обязательно!
Единственное что требуются молодые девушки с загранпаспортом с шенгенской визой или биометрика (тогда без визы). Минимальный заработок от 5000$ в месяц. Прямые работодатели, без посредников и залогов.
При необходимости возможно кредитование билетов перелёта и проживание!