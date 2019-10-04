katenka2019 Регистрация: 07.11.19

Сообщений: 16

Пол: Женский

авторство от 27.05.22 09:09 Недавно сама ездила туда, проверила на себе к сожалению это уже не актуальная информация и устаревшие вакансии которые предлагают сомнительные фирму по трудоустройству за рубежом.



Но могу поделиться с Вами потрясающим сайтом у которого есть отдельный раздел где предлагается https://escorts.works/evropa/france/ высокооплачиваемая работа для девушек в Париже из Украины и России от 18 лет.



Главное преимущество которое мне больше нигде не встречалось, в том что там смогут устроится даже без опыта работы, без образования и знание иностранных языков не обязательно!



Единственное что требуются молодые девушки с загранпаспортом с шенгенской визой или биометрика (тогда без визы). Минимальный заработок от 5000$ в месяц. Прямые работодатели, без посредников и залогов.



При необходимости возможно кредитование билетов перелёта и проживание!





----------------------

https://rabota-escort.okis.ru/