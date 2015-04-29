Jeremy Регистрация: 15.02.18

Сообщений: 411

Пол: Мужской авторство от 25.02.20 13:26 Хочу в какой-то санаторий недорогой отправиться на отдых. Просто бюджет ограничен. кто подскажет хороший санаторий? Очень совет ваш интересует меня. А если еще и билеты недорогие подскажете - цены вам не будет)

Pikuwa Регистрация: 01.02.18

Сообщений: 262

Пол: Женский авторство от 26.02.20 00:16 Очень правильно, ведь за здоровьем нужно сделать, да и прост отдыхать. А обратить внимание стоит на санатории Сочи с лечением, это и не дорого, и просто отличное время провождение. Мне очень нравится там отдыхать. Обрати внимание. Добраться можно на самолете.

Mimilka Регистрация: 04.02.18

Сообщений: 234

Пол: Женский авторство от 26.02.20 15:51 Смотри, купить билеты дешевые на самолет можешь вот тут luckyjourney.ru чтобы добраться в твой санаторий. Хорошие цены, хороший, точнее удобный, поиск. Очень рекомендую, меня данный сайт давно выручает

Sasha26 Регистрация: 13.07.17

Сообщений: 734

Пол: Женский авторство от 27.02.20 22:34 А мне бы вполне хватило отдыха в аквапарке, например.

Maria25 Регистрация: 04.02.18

Сообщений: 671

Пол: Женский авторство от 27.02.20 22:39 Полностью с вами согласна. Мы на прошлых выходных с семьей отдохнули в аквапарке в Тюмени ЛетоЛето , получили такой заряд бодрости. Кстати, дети до пяти лет посещают аквапарк бесплатно. Подробнее о ценах и акциях на этом сайте https://akvapark-tjumen.ru/. Здесь столько атракционов , замечательные зоны отдыха. Отличная альтернатива дорогим поездкам в жаркие страны.