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Jeremy
Регистрация: 15.02.18
Сообщений: 411
Пол: Мужской
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авторство от 25.02.2013:26
|Хочу в какой-то санаторий недорогой отправиться на отдых. Просто бюджет ограничен. кто подскажет хороший санаторий? Очень совет ваш интересует меня. А если еще и билеты недорогие подскажете - цены вам не будет)
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Pikuwa
Регистрация: 01.02.18
Сообщений: 262
Пол: Женский
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авторство от 26.02.2000:16
|Очень правильно, ведь за здоровьем нужно сделать, да и прост отдыхать. А обратить внимание стоит на санатории Сочи с лечением, это и не дорого, и просто отличное время провождение. Мне очень нравится там отдыхать. Обрати внимание. Добраться можно на самолете.
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Mimilka
Регистрация: 04.02.18
Сообщений: 234
Пол: Женский
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авторство от 26.02.2015:51
|Смотри, купить билеты дешевые на самолет можешь вот тут luckyjourney.ru чтобы добраться в твой санаторий. Хорошие цены, хороший, точнее удобный, поиск. Очень рекомендую, меня данный сайт давно выручает
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Sasha26
Регистрация: 13.07.17
Сообщений: 734
Пол: Женский
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авторство от 27.02.2022:34
| А мне бы вполне хватило отдыха в аквапарке, например.
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Maria25
Регистрация: 04.02.18
Сообщений: 671
Пол: Женский
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авторство от 27.02.2022:39
| Полностью с вами согласна. Мы на прошлых выходных с семьей отдохнули в аквапарке в Тюмени ЛетоЛето , получили такой заряд бодрости. Кстати, дети до пяти лет посещают аквапарк бесплатно. Подробнее о ценах и акциях на этом сайте https://akvapark-tjumen.ru/. Здесь столько атракционов , замечательные зоны отдыха. Отличная альтернатива дорогим поездкам в жаркие страны.
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sasha7
Регистрация: 29.04.15
Сообщений: 413
Пол: Женский
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авторство от 28.02.2011:58
|Очень здорово отдохнули с друзьями в Нижнем Новгороде, куда приезжали на ежегодный семейный фестиваль. И время здорово провели, и жилье удачно выбрали в Канавинском районе. Там мы в хостеле http://hostelkanavinski.com/nomer2.php останавливались - 6 местный номер обошелся дешевле 400 рублей за человека.