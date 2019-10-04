Mashkaaa Регистрация: 04.10.19

Сообщений: 46

Пол: Женский

авторство от 18.08.20 01:44 Приглашаем привлекательных девушек в денежный город Сургут У нас Многолетний опыт в сфере досуга, большая база наработанных клиентов! Мы знаем как нужно работать и как сделать так, чтобы вы заработали как можно больше! 100% Конфиденциальность, 0% рисков! (Охрана) Безопасность и комфорт моделей – наш приоритет. Светлые, уютные апартаменты, в центре.



Работа под индивидуалку, так что это не более 2‐х человек в квартире.

Ежедневная выплата заработка пополам.

Оплата за дополнительные услуги и чаевые полностью ваши.

Рекламу обеспечиваем бесплатно. (Обязательная одна анкета с личными фотографиями, без лица и + три анкеты с типажными фото).



ТРЕБОВАНИЯ:



• Возраст от 18 лет.

• Адекватная, дисциплинированная ухоженная, не закомплексованная, с чувством юмора и жаждой стать богатой, счастливой молодой женщиной.



Мы не сработаемся, если ты: постоянно недовольна всеми окружающими, раздражительна и капризна лишена умения слушать собеседника, быть деликатной и дипломатичной. Хочешь получать много денег, ничего не давая взамен; ленива, инертна, глупа.



По вопросам сотрудничества прямой контакт работодателя



WhatsApp/Viber. +79090380292 Алёна



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Всё будет хорошо.)