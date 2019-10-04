katenka2019 Регистрация: 07.11.19

Сообщений: 6

Пол: Женский

авторство от 30.11.20 03:07 Интересный вопрос... Я думаю, чтобы понять, как правильно делать минет, просто одних физических упражнений движений губ и языка будет мало. Если даже точно выполнять разные круговые движения и выполнять по инструкции оральные ласки, это будет не, то...



Мне кажется подобные техники минета можно назвать "робот вертер".



Единственное что имеют общее робот вертер и оральный секс это принцип действия. Как говорил в фильме "нет у меня никакой кнопки — дружить со мной надо!"



Тот же принцип из личного опыта, советую применить в процессе минета относительно мужского достоинства. Любите его полностью!



Самые лучшие оральные ласки, это когда девушки берут в рот и им это реально нравится. Имитация чувствуется и выкупается в два счёта. И мне кажется это наоборот будет выглядеть глупо когда создаётся кучу движений и пустых звуков, а мысленно думает быстрее бы ты кончил...



Скорее всего правилами запрещено здесь оставлять ссылки как сделать минет порно видео на тематических сайтах. По этому, ограничусь инструкцией которая вписывается в рамки общественной морали.



Обычно в YouTube блогеры так себе уроки минета видео как доставить удовольствие ртом любимому мужчине. Но на днях попалось самое интересное видео из того что я видела в YouTube.



Во всяком случае, я не пожалела что, потратила на просмотр 16 минут своей жизни.



Удачи всем в учении, это каждой женщине в жизни пригодиться.