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Женский клуб / Как правильно делать минет мужу?
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Mashkaaa
Регистрация: 04.10.19
Сообщений: 39
Пол: Женский
авторство от 29.11.2019:49
Недавно провинилась перед своим любимым теперь надо загладить вину. Думаю лучше извинения как делать минет не придумаешь. Если у кого-то есть проверенные на личном опыте инструкция как правильно сосать член парню, буду признательна если поделитесь ссылкой.


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Всё будет хорошо.)
katenka2019
Регистрация: 07.11.19
Сообщений: 6
Пол: Женский
авторство от 30.11.2003:07
Интересный вопрос... Я думаю, чтобы понять, как правильно делать минет, просто одних физических упражнений движений губ и языка будет мало. Если даже точно выполнять разные круговые движения и выполнять по инструкции оральные ласки, это будет не, то...

Мне кажется подобные техники минета можно назвать "робот вертер".

Единственное что имеют общее робот вертер и оральный секс это принцип действия. Как говорил в фильме "нет у меня никакой кнопки — дружить со мной надо!"

Тот же принцип из личного опыта, советую применить в процессе минета относительно мужского достоинства. Любите его полностью!

Самые лучшие оральные ласки, это когда девушки берут в рот и им это реально нравится. Имитация чувствуется и выкупается в два счёта. И мне кажется это наоборот будет выглядеть глупо когда создаётся кучу движений и пустых звуков, а мысленно думает быстрее бы ты кончил...

Скорее всего правилами запрещено здесь оставлять ссылки как сделать минет порно видео на тематических сайтах. По этому, ограничусь инструкцией которая вписывается в рамки общественной морали.

Обычно в YouTube блогеры так себе уроки минета видео как доставить удовольствие ртом любимому мужчине. Но на днях попалось самое интересное видео из того что я видела в YouTube.

Во всяком случае, я не пожалела что, потратила на просмотр 16 минут своей жизни.

Удачи всем в учении, это каждой женщине в жизни пригодиться.
katenka2019
Регистрация: 07.11.19
Сообщений: 6
Пол: Женский
авторство от 30.11.2003:07
Видео

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