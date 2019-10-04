ankaa Регистрация: 04.10.19

Сообщений: 9

Пол: Женский

авторство от 29.11.20 21:09 Девочки, поселение два месяца муж хочет секс втроём в формате МЖМ. Уже весь мозг вынес этой навязчивой идей. У кого был подобный опыт, стоит ли это пробовать секс с двумя мужчинами?



Я сама как бы не против» Но волнуюсь как это потом отразится на отношениях, если пригласить в постель ещё одного человека.



И самое лавное, где найти партнера для МЖМ.



