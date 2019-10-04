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Женский клуб / Можно ли заниматься сексом во время месячных?
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katenka2019
Регистрация: 07.11.19
Сообщений: 4
Пол: Женский
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авторство от 29.11.2020:20
|Девочки, поделитесь секретом занимаются ли сексом во время месячных? Мне 18 лет, всего лишь 2 года назад был первый раз. За пару лет избегала трахаться в критические дни.
Тем более сама когда месячные хочу секс больше обычного. Это нормально? И не вредно ли когда менструация вступать в половую связь?
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Mashkaaa
Регистрация: 04.10.19
Сообщений: 39
Пол: Женский
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авторство от 29.11.2020:49
|Со своего опыта могу сказать что некоторые женщины избегают полового акта в период менструации потому что чувствуют боли во время критических дней.
Две моих знакомых не спят с мужем чтобы его не испугала менструальная кровь.
Но это зависит индивидуально от каждого организма.
У меня, например, время овуляции длится не более пяти дней. И переношу всё без лишних осложнений. По этому, без проблем делаю всё что хочу в женские дни.
Недавно смотрела интересное видео в котором ведущим экспертом гинекологом даются советы и отвечает на вопросы можно ли заниматься сексом во время месячных.
С моей точки зрения ничего в этом нет плохого. Наоборот даже, полезно.
Для меня главное преимущество что нельзя забеременеть во время месячных, это огромный плюс.
А то что повышенная возбужденность это хорошо. В красные дни, много сексуально активных женщин это в порядке вещей.
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Всё будет хорошо.)
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Mashkaaa
Регистрация: 04.10.19
Сообщений: 39
Пол: Женский
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авторство от 29.11.2020:51
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Всё будет хорошо.)
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ankaa
Регистрация: 04.10.19
Сообщений: 9
Пол: Женский
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авторство от 29.11.2021:26
|Возможно проще в женские дни не вступать в половую связь, а просто сделать минет мужу хороший? По моему, отличное альтернативное решение.
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