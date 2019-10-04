Mashkaaa Регистрация: 04.10.19

Сообщений: 39

Пол: Женский

авторство от 29.11.20 20:49 Со своего опыта могу сказать что некоторые женщины избегают полового акта в период менструации потому что чувствуют боли во время критических дней.



Две моих знакомых не спят с мужем чтобы его не испугала менструальная кровь.



Но это зависит индивидуально от каждого организма.



У меня, например, время овуляции длится не более пяти дней. И переношу всё без лишних осложнений. По этому, без проблем делаю всё что хочу в женские дни.



Недавно смотрела интересное видео в котором ведущим экспертом гинекологом даются советы и отвечает на вопросы можно ли заниматься сексом во время месячных.



С моей точки зрения ничего в этом нет плохого. Наоборот даже, полезно.



Для меня главное преимущество что нельзя забеременеть во время месячных, это огромный плюс.



А то что повышенная возбужденность это хорошо. В красные дни, много сексуально активных женщин это в порядке вещей.







----------------------

Всё будет хорошо.)